جائزة «الشيخة لطيفة لإبداعات الطفولة» تشيد بـ«المدرسة الرقمية»

المصدر: دبي - البيان

أشادت أمينة الدبوس السويدي، المدير التنفيذي لجائزة الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم لإبداعات الطفولة بدبي، بالمبادرة الرائدة والتاريخية والاستثنائية بـ«المدرسة الرقمية»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، باعتبارها أول مدرسة رقمية عربية متكاملة ومعتمدة توفر التعليم عن بعد بطريقة ذكية ومرنة.

وقالت الدبوس: «إننا فخورون بإطلاق هذه المبادرة الكبيرة، والتي تضم مبادرة العلم والمعرفة والقبس التعليمي للفئات المحرومة والفقيرة والأقل حظاً في نيل الإمكانيات المتاحة واللاجئين في المجتمعات».

روافد

وأضافت: «إن أسرة الجائزة وباعتبارها رافداً من روافد المعرفة والعلم والابتكار لدى الأطفال والشباب تثمن وتشيد وتدعم هذا الطرح التاريخي العميق، والذي يوفر أعلى جودة تعليمية خاصة في المجتمعات الأقل حظاً، لا سيما وأن لدينا ملايين من أطفال الوطن العربي يفقدون سنوات تعليمية بسبب الحروب والنزاعات وهم خارج النص التعليمي والتربوي، ولا شك أن المدرسة الرقمية بهذا النهج تمثل دعماً مباشراً لبناء المنصات استثماراً في الإنسان ومعرفته ومستقبله، كما تجسد المبادرة توظيف الذكاء الاصطناعي لتوفير خطة تعلم شخصية لكل طالب وأنشطته».

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