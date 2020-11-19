«صحة دبي» و«دافزا» تتعاونان لتوفير الرعاية الطبية للعاملين في المنطقة الحرة

المصدر: دبي - البيان

وقّعت هيئة الصحة بدبي وسلطة المنطقة الحرة بمطار دبي (دافزا)، أمس، اتفاقية شراكة استراتيجية تقضي بتوفير الهيئة باقة متكاملة من الخدمات الطبية والرعاية الصحية والوقائية والعلاجية عالية الجودة لمجتمع المنطقة الحرة بمطار دبي سواء أكان ذلك من خلال العيادة الأولية في المنطقة أم أي من منشآت الهيئة الطبية.

وقّع الاتفاقية - في مقر إدارة الهيئة - معالي حميد محمد القطامي مدير عام هيئة الصحة بدبي والدكتور محمد أحمد الزرعوني المدير العام لــ «دافزا» بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

خدمات

وتقضي الاتفاقية بأن تشمل خدمات الرعاية الصحية موظفي الشركات والمنطقة الحرة ودوائر وهيئات حكومة دبي ومزودي الخدمات العاملين بالمنطقة الحرة الذين يلتحقون بالعيادة الأولية بالمنطقة الحرة لتعزيز صحتهم وسلامتهم بما يتماشى مع المعايير الدولية للرعاية الصحية وتوفير متخصصي الرعاية الصحية المطلوبين لتشغيل العيادة الأولية على مدار خمسة أيام في الأسبوع من الأحد إلى الخميس لمدة سبع ساعات في المناوبة الواحدة، وتوفير المعدات والأجهزة والمستلزمات الطبية والتمريضية والمختبرية وفقاً لأحدث المعايير والمواصفات المعتمدة لدى هيئة الصحة بدبي، مع ضمان توفر الأدوية المطلوبة.

وتتولى الهيئة وفقاً للاتفاقية الإشراف الكامل وتأمين عملية تحويل المرضى والمصابين إلى مستشفياتها ومراكزها لاستكمال علاجهم أينما استدعت الحالة وتوثيق معلومات المريض المراجع للمركز الصحي في سجل «سلامة» الطبي الإلكتروني الموحد، مع الحفاظ على سرية وخصوصية البيانات مع التأكيد على أهمية الدور الذي ستقوم به سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي ودعمها اللوجستي لتسهيل وتيسير تقديم الرعاية الصحية والخدمات الطبية المطلوبة على الوجه المرجو.

توثيق

وأكد معالي القطامي حرص هيئة الصحة بدبي على توثيق علاقتها وشراكتها مع جميع المؤسسات والهيئات سواء أكان ذلك لتنفيذ مشروعات أم مبادرات أم توفير خدمات صحية، لافتاً إلى أن سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي (دافزا) هي أحد أهم مراكز الأعمال الأكثر نشاطاً وحيوية في العالم، وأن إبرام مثل هذه المذكرة يمثل فرصة مهمة لهيئة الصحة بدبي لخدمة هذه المنطقة الرائدة، وخدمة جميع العاملين فيها والمنتسبين لها.

جهود

من جانبه، قال الدكتور محمد الزرعوني إن عيادة المنطقة الحرة بمطار دبي تأتي استكمالاً لجهودنا في تعزيز المنظومة المتكاملة من الخدمات والتجربة المتميزة التي توفرها المنطقة الحرة للمتعاملين، والتي تضم أكثر من 1700 شركة عالمية يعمل بها أكثر من 17 ألف موظف وعامل، حيث ستضمن هذه العيادة توفير الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية لمجتمع المنطقة الحرة بمطار دبي، وهو ما ينسجم مع مستهدفات استراتيجية الصحة في دبي 2021 في توفير بيئة صحية آمنة للعمل.

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