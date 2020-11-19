افتتاح منصة مركز تجنب المخاطر الكيميائية والإشعاعية

المصدر: أبوظبي - وام

افتتح سالم محمد الزعابي، مدير إدارة التعاون الأمني الدولي في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، منصة مركز تجنب المخاطر الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية (CBRN)، المعنية بتقديم التدريبات المهنية والدراسات والأبحاث في هذا المجال، وحضر الافتتاح الذي تم عبر الاتصال المرئي العميد المهندس حسين الحارثي، ممثل وزارة الداخلية ورئيس الأمانة الإقليمية لمراكز التميز لتجنب المخاطر الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية.

وأكد الزعابي في كلمته على الجهود الدولية والإقليمية التي قدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال تجنب المخاطر الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية، وذلك بالتعاون مع الدول الشريكة والمنظمات الدولية والحكومية.

وأشار إلى أهمية دور دولة الإمارات العربية المتحدة في استمرار تأكيدها عبر المنابر الدولية والاجتماعات الثنائية مع كبار المسؤولين على ضرورة البحث والتطوير وتأهيل المتدربين في كافة المجالات المتعلقة بتجنب المخاطر الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية، مشيداً بالدعم المقدم من وزارة الداخلية والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في هذا المجال المهم.

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