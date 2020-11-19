«الخارجية» تطلق خدمة إصدار البطاقات الدبلوماسية إلكترونياً

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أطلقت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، خدمة إصدار البطاقات الدبلوماسية والقنصلية والخاصة والمنظمات الدولية عبر الموقع الرسمي للوزارة، وذلك من أجل توفير الخدمات للجمهور حيثما كانوا وعلى مدار الساعة. وتتيح الخدمة للبعثات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الدولية المعتمدة لدى الدولة التقديم على الطلب ومتابعة إنجازه إلكترونياً، وذلك في إطار سعي الوزارة لتقديم أفضل الخدمات للمتعاملين وتبسيط الإجراءات واختصار الوقت والجهد عليهم.

ويأتي ذلك تماشياً مع الرؤية المستقبلية لقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة وتنفيذاً لتوجيهاتها الرشيدة في تطوير الخدمات وتحقيق جودة حياة فريدة لمواطني دولة الإمارات والمقيمين على أرضها، وحرص وزارة الخارجية والتعاون الدولي على تأسيس بنية تحتية رقمية تهدف إلى تطوير باقة من الخدمات الذكية والاستباقية.

وأكد خالد عبد الله بالهول، وكيل وزارة الخارجية والتعاون، أن هذه الخطوة مهمة في مسيرة التحول الرقمي التي تنتهجها وزارة الخارجية والتعاون الدولي لخلق بيئة مستدامة وبنية تحتية متكاملة، وتهدف الوزارة إلى إشراك عملائها في تطوير الحلول الذكية والمبتكرة.

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