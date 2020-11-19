الوقوف على استعدادات تأمين هدم أبراج «ميناء بلازا»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

عقدت شرطة أبوظبي، اجتماعاً خاصاً لمراجعة آلية التأمين والوقوف على التحضيرات والاستعدادات الأخيرة المتعلقة بعملية هدم أبراج «ميناء بلازا»، والذي يأتي في إطار المرحلة الثانية من مشروع تطوير منطقة ميناء زايد في أبوظبي.

وعقد الاجتماع في مديرية شرطة العاصمة، برئاسة العقيد حمد عبدالله النيادي مدير مديرية شرطة العاصمة، قائد الحدث، وتطرق إلى تدقيق الإجراءات والتدابير الاحترازية التي سيتم اتخاذها قبل وأثناء وبعد تنفيذ عملية الهدم والخطط المتعلقة بهذا الشأن.

وقال العقيد النيادي: «إن التنسيق والتعاون المشترك بين جميع الجهات المعنية يشكل محوراً مهماً لإنجاح المهمة، وذلك من خلال ضمان تكامل جهود العمل المؤسسي والتأكد من استمرارية متابعة الأعمال وعمل التقييمات اللازمة، لافتاً النظر إلى أن ضمان أمن وسلامة الجميع يأتي في مقدمة الأولويات».

وفي ذات السياق استعرضت اللجنة الإعلامية، برئاسة الملازم أول مسعد الحارثي، ترتيبات الحملة الإعلامية قبل عملية الهدم، والخاصة برفع درجة الوعي حول التدابير الاحترازية الواجب اتباعها وضرورة الالتزام بإجراءات السلامة العامة، وكذلك آلية توثيق الحدث.

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