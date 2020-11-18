منافذ الإمارات البرية تحتفي بالأشقاء العمانيين وتهنئهم بالعيد الوطني لبلادهم

المصدر: وام

هنأت منافذ دولة الإمارات البرية سلطنة عمان الشقيقة قيادة وشعبا باليوم الوطني الخمسين للنهضة تأكيدا للعلاقة التاريخية الراسخة الممتدة بين البلدين الشقيقين وعمق المشاعر الأخوية التي تربط أبناءهما وتزامنا مع إعادة فتح المنافذ البرية بعد إغلاقها لمدة 8 أشهر تماشيا مع الإجراءات المنفذة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

و قال خليفة حمد الشامسي مدير إدارة المنافذ البرية بالهيئة العامة لأمن المنافذ و الحدود و المناطق الحرة بهذه المناسبة : " إن مظاهر التهنئة التي تشهدها منافذ الدولة البرية تمثل تعبيرا واضحا للمحبة التي يكنها الإماراتيون لإخوانهم العمانيين وأن عودة استقبال ضيوف الدولة بعد انقطاع لم تألفه منافذ الدولة البرية يعد مصدر شرف و فخر لنا، والفرحة التي يشاركها الإماراتيون اليوم أشقاءهم العمانيين فرحتان فرحة بفتح المنافذ البرية بعد إغلاقها وفرحة مشاركتهم بالاحتفال باليوبيل الذهبي و اليوم الوطني الخمسين للنهضة سائلين المولى - عز وجل- أن يديم على السلطنة أمنها و ازدهارها ".

وأضاف أن جميع منافذ الدولة البرية ازدانت بلوحات وعبارات التهاني الصادقة مع توزيع ملصقات على السيارات تحوي شعار الاحتفال ورمز البلدين تعبيرا عن خالص مشاعر التبريكات لقيادة و شعب سلطنة عمان الشقيقة بيوبيلها الذهبي.

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