محمد بن زايد وحمد بن عيسى وعبدالله الثاني يعقدون قمة ثلاثية

المصدر: وام

عقد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين الشقيقة وصاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة اليوم قمة ثلاثية في أبوظبي .. ركزت على العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدان الثلاثة وسبل تنميتها وتوسيع آفاقها بما يحقق مصالحها المتبادلة وتطلعات شعوبها إلى التنمية المستدامة والازدهار .. إضافة إلى التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ونقل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في بداية اللقاء تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" إلى أخيه جلالة ملك البحرين وأخيه جلالة ملك الأردن .. وتمنيات سموه لهما موفور الصحة والسعادة ولبلديهما وشعبيهما الشقيقين دوام الرفعة والازدهار.

وبحث القادة سبل النهوض بمجالات التعاون والتكامل في عدد من القطاعات الحيوية، خاصة فيما يتعلق بقطاعي الصحة والأمن الغذائي والدوائي، والجهود المشتركة لمواجهة أزمة جائحة " كورونا " وتداعياتها الاقتصادية والصحية والاجتماعية.

كما استعرضوا آخر التطورات الإقليمية والدولية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وضرورة تحقيق السلام العادل والشامل.

وأكد سموه وجلالة الملك حمد بن عيسى وجلالة الملك عبدالله الثاني خلال القمة .. عمق العلاقات الأخوية والإستراتيجية بين البلدان الثلاثة وسبل الارتقاء بها إلى أعلى المستويات بما يحقق مصالحها المشتركة وتطلعات شعوبها إلى التقدم والازدهار.

كما أكدوا أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين الدول العربية حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يخدم القضايا العربية.

حضر اللقاء .. سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة ومعالي علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني إضافة إلى الوفدين المرافقين لجلالة ملك البحرين وجلالة ملك الأردن.

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