الصحة العالمية: الإمارات سجلت 29% من إجمالي فحوصات كورونا في المنطقة

المصدر: أبو ظبي ـ مصطفى خليفة

كشفت إحصائيات منظمة الصحة العالمية فيما يتعلق بآخر تطورات فيروس كوفيد ـ 19 في إقليم شرق المتوسط أن إجمالي المصابين بالمرض بلغ حتى الآن 3 ملايين و649 ألف و52 إصابة بمعدل 499 إصابة لكل 100 ألف من السكان، فيما بلغ عدد المتعافين من المرض مليوني و940 ألف و127 حالة شفاء بنسبة 80.6% على مستوى الإقليم، بينما بلغ عدد الوفيات 92 ألفا و651 حالة وفاة.

وبينت الإحصائيات أن الإصابات الجديد المسجلة ليوم الثلاثاء 17 نوفمبر الجاري بلغت 37 ألفا و381 إصابة إضافة إلى 829 حالة وفاة جديدة.

وأشارت تقارير المكتب الإقليمي لشرق المتوسط الذي يضم 22 دولة عربية إضافة إلى إيران وباكستان وأفغانستان أن إجمالي فحوصات كوفيد ـ 19 بلغت حتى الآن 52.6 ملايين فحصا على مستوى دول الإقليم بمعدل 7.2 ألف فحص لكل 100 ألف من السكان.

وبحسب بيانات الصحة العالمية سجلت الإمارات أقل معدل تراكمي لحالات الوفاة جراء كوفيد ـ 19 بنسبة بلغت 0.4% بواقع 542 حالة وفاة، في الوقت الذي سجلت فيه ما يقارب ثلت الفحوصات المسجلة في دول الإقليم (22 دولة) بنسبة 29% بواقع 15 مليونا و285 ألف فحصا، بينما بلغ أعلى معدل تراكمي للوفيات جراء كورونا المستجد في دول الإقليم في اليمن بنسبة 29.2% من إجمالي المصابين لديها، يليها كل من مصر وسوريا وايران بنسبة تتراوح بين 5.4 إلى 5.9% من إجمالي الإصابات.

وبحسب البيانات سجلت كل من ايران والعراق وباكستان والسعودية والمغرب على التوالي أعلى 5 دول في الإقليم من حيث الإصابات وجاءت كالتالي: إيران سجلت 21.6% من إصابات الإقليم بالفيروس المستجد بواقع 788 ألفا و473 إصابة، بينما سجلت العراق 14.4% من إصابات الإقليم بواقع 524 ألفا و503 إصابة، يليها باكستان بنسبة 9.9% بواقع361 ألفا و82 إصابة، ثم السعودية بنسبة 9.7% بواقع 353 ألفا و918 إصابة، يليها المغرب بنسبة 8.3% بواقع 301 ألفا و603 إصابة.

ووفقا للاحصائيات تعد اليمن والصومال وجيبوتي وسوريا أقل دول الإقليم تسجيلا لإصابات كورونا حيث سجلت اليمن حتى الآن 2072 إصابة و604 حالة وفاة، يليها الصومال بواقع 4382 إصابة و108 حالة وفاة، ثم جيبوتي بواقع 5656 إصابة و61 حالة وفاة، ثم سوريا بواقع 6836 إصابة و354 حالة وفاة.

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