الطقس المتوقع في الإمارات غداً

المصدر: وام

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً إلى غائم أحياناً شمالاً، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة نهاراً، وتميل درجات الحرارة للانخفاض الطفيف، ورطباً ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الداخلية، والرياح معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً.

وتكون الرياح شمالية غربية - شمالية شرقية / 20 - 30 كم/ س، تصل إلى 40 كم/س أحياناً.

ويكون الموج في الخليج العربي مضطرباً إلى متوسط ليلاً، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:06، والمد الثاني عند 05:32، والجزر الأول عند الساعة 08:46، والجزر الثاني عند الساعة 22:25.

ويكون بحر عمان خفيف الموج إلى متوسط، فيما سيحدث المد الأول عند 11:46، الثاني عند الساعة 01:23، والجزر الأول عند الساعة 18:29، والجزر الثاني عند الساعة 07:36.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

أبوظبي 28 21 75 35

دبي 27 22 70 35

الشارقة 28 20 75 30

عجمان 27 23 80 40

أم القيوين 28 18 75 30

رأس الخيمة 29 20 70 35

الفجيرة 30 21 75 45

العين 30 19 75 25

ليوا 29 18 85 30

الرويس 28 19 80 35

السلع 28 19 80 35

دلما 29 22 80 45

طنب الكبرى 28 21 75 40

طنب الصغرى 28 21 75 40

أبوموسى 28 21 75 40 .

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