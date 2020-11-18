محمد بن زايد يستقبل رئيس وزراء اليونان

المصدر: وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم، كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء جمهورية اليونان الصديقة.

ورحب سموه ــ خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي ـــ بزيارة رئيس وزراء اليونان والوفد المرافق إلى الدولة.

وبحث سموه ورئيس وزراء اليونان، خلال اللقاء، علاقات الصداقة المتميزة التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة واليونان وإمكانات تنمية التعاون بينهما وتعزيز مصالحهما المتبادلة في جميع المجالات، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين.

واستعرض سموه وكيرياكوس ميتسوتاكيس مسارات التعاون المتعددة بين دولة الإمارات وجمهورية اليونان والفرص الواعدة لتطويرها خاصة في الجوانب الاستثمارية والاقتصادية والسياسية والثقافية والدفاعية بما يحقق المصالح المشتركة لشعبيهما الصديقين، إضافة إلى تطورات جائحة "كورونا" ودعم جهود المجتمع الدولي والعمل المشترك لاحتواء تداعياتها على المستويات الإنسانية والاقتصادية.

كما تبادل سموه ورئيس وزراء اليونان وجهات النظر بشأن مستجدات الملفات والقضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في منطقة شرق البحر المتوسط.

وأكد الجانبان، خلال الجلسة، العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين وتستند إلى إرادة سياسية قوية وقاعدة متينة من المصالح المشتركة والعمل المتواصل على تطويرها بما يعود بالخير على شعبيهما.

كما أكدا توافق الرؤى بين دولة الإمارات واليونان بشأن العديد من القضايا والملفات خاصة ما يتعلق بالعمل على إيجاد تسويات سلمية للنزاعات والأزمات التي تشهدها المنطقة ودفع المساعي الدبلوماسية التي تسهم في تحقيق تطلعات شعوبها إلى السلام والازدهار والتنمية وتعزز الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي.

وقال سموه إن الحوار والطرق السلمية، واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، هو المدخل الصحيح لتسوية النزاعات والصراعات في المنطقة، ودولة الإمارات دائما تعمل من أجل السلام، الذي يـحقق طموحات وتطلعات الشعوب.

وأضاف سموه أن دولة الإمارات تتابع باهتمام التطورات في منطقة شرق المتوسط، نظرا لأهمية هذه المنطقة في الاستقرار والسلام الإقليمي والعالـمي.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن الإرهاب يـمثل أكبر تهديد للسلام والتنمية في العالم والإمارات من منطلق نهجها في دعم التسامح والتعايش ترفض استغلال الشعارات الدينية لبث خطابات الكراهية التي تُسيء إلى العلاقات بين الشعوب.

من جانبه، أشاد كيرياكوس ميتسوتاكيس بمستوى العلاقات الثنائية الإماراتية ـ اليونانية والتعاون الفاعل بينهما في مختلف المجالات، مؤكداً حرص بلاده على تطوير آفاق التعاون وتعزيزه مع دولة الإمارات التي نرتبط معها بعلاقات صداقة متينة، مثمناً الدعم الذي قدمته دولة الإمارات إلى بلاده لتعزيز جهود العاملين في القطاعات الصحية في مواجهة تداعيات جائحة كورونا " كوفيد ـ 19".

وأشاد بالمبادرات العالمية الإنسانية التي تطلقها دولة الإمارات والرامية إلى ترسيخ القيم الإنسانية في التعايش والتسامح والتعاون بين الشعوب في مختلف الظروف خاصة أوقات الأزمات.

كما أشاد بأهمية "معاهدة السلام" التاريخية التي وقعتها دولة الإمارات مع إسرائيل في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة وفتح آفاق جديدة للعلاقات بين دول المنطقة تخدم شعوبها ومستقبلها.

حضر اللقاء سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وسعادة محمد مير عبدالله الرئيسي سفير الدولة فوق العادة لدى جمهورية اليونان وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.

فيما حضره من الجانب اليوناني كل من نيكوس دندياس وزير الخارجية وسبيريدون أدونيس جيورجياديسوزير التنمية والاستثمار وكونستانتين فراجوجيانيس نائب وزير الخارجية وديونيزيوس زويس سفير اليونان لدى الدولة.

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