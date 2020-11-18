«إسعاد» تجدد تعاقدها مع «فلاي ناس»

المصدر: دبي - البيان

جددت لجنة بطاقة إسعاد التابعة لشرطة دبي تعاقدها مع شركة طيران «فلاي ناس» بهدف الاستمرار في تقديم العروض والخدمات المميزة لحاملي البطاقة وأسرهم، وذلك للعام الثاني على التوالي، ما يعزز الشراكة والتعاون بين الجهتين، حيث تقدم الشركة لحاملي بطاقة إسعاد خصومات على تذاكر السفر بنسبة 20%، بالإضافة إلى عدد من الخدمات الأخرى.

وتقدم أحمد المهيري، ممثل قطاع الطيران في لجنة بطاقة إسعاد، بالشكر الجزيل إلى إدارة شركة «فلاي ناس»، على التزامهم بتقديم خصومات مميزة لحاملي بطاقة إسعاد، مؤكداً أن استمرار التعاون مع الشركة يأتي كنتاج للسمعة الطيبة التي تتمتع بها لدى حاملي بطاقة إسعاد.

وأضاف المهيري: «لمسنا خلال العام السابق منذ توقيع الاتفاق مع شركة فلاي ناس، تفاعلاً كبيراً مع العروض الذي تقدمها لحاملي بطاقة إسعاد، الأمر الذي حفزنا أكثر على استمرار التعاون مع الشركة، ونحن على ثقة بأن هذا العام سيكون أكثر تميزاً في الحصول على عروض وخصومات تلبي تطلعات حاملي بطاقة إسعاد وأسرهم».

وأوضح المهيري: «أنه ليستفيد حاملو بطاقة إسعاد من عروض شركة «فلاي ناس» عليهم مراجعة مكاتب الشركة في كل من إمارتي دبي والشارقة، مع ضرورة إبراز بطاقة «إسعاد» للحصول على العروض».

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