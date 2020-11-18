محمد بن زايد يستقبل ملك البحرين لدى وصوله للدولة

المصدر: أبوظبي - وام

وصل إلى البلاد أمس الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين الشقيقة، يرافقه الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في استقبال ملك البحرين لدى وصوله إلى مطار الرئاسة في أبوظبي.

استقبال

كما كان في الاستقبال سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم والشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان سفير دولة الإمارات لدى مملكة البحرين.

ترحيب

ورحب سمو الشيوخ بالملك حمد بن عيسى آل خليفة، معربين عن صادق تعازيهم وخالص مواساتهم لملك البحرين بوفاة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رحمه الله، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم آل خليفة الكرام الصبر والسلوان.

وتعقد اليوم في أبوظبي قمة ثلاثية تجمع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والملك حمد بن عيسى آل خليفة والملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.

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