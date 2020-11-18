قرقاش يبحث التعاون مع مستشار وزارة الخارجية الأمريكية

المصدر: (دبي - وام )

التقى معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أمس، أولريش بريشبول مستشار وزارة الخارجية الأمريكية، وتطرقت المحادثات إلى العلاقات الثنائية المتميزة بين الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وملفات التعاون بين البلدين. وتضمنت المحادثات بين معالي الدكتور أنور قرقاش وأولريش بريشبول، سبل تعميق علاقات التعاون الثنائي، وآفاق تعزيز الشراكات الحيوية في مختلف المجالات، إضافة إلى ملفات سياسية ذات اهتمام مشترك وأحدث المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وبحث معاليه مع بريشبول أوجه توطيد الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وأثنى على إطلاق الحوار الاستراتيجي بين الإمارات والولايات المتحدة مؤخراً، والذي سيسهم في تعزيز العلاقات.

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