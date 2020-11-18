محمد بن زايد: معاهدة السلام تساهم باستقرار المنطقة بأسرها

المصدر: أبوظبي - وام

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رسالة خطية من رؤوفين ريفيلين رئيس دولة إسرائيل تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة.

وأعرب الرئيس الإسرائيلي - في رسالته - عن بالغ شكره للجهود التي بذلت في سبيل توقيع معاهدة السلام التاريخية، والتي دشنت لمرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين، وتضمنت الرسالة دعوة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لزيارة دولة إسرائيل.

تثمين

من جانبه ثمّن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان - في رسالة خطية بعثها إلى الرئيس الإسرائيلي - المواقف الإيجابية والبناءة لريفيلين.. معرباً عن تقدير دولة الإمارات للتعاون المشترك للتوصل إلى معاهدة السلام التاريخية، والتي من شأنها أن تسهم في استقرار المنطقة بأسرها، كما وجه سموه الدعوة إلى الرئيس الإسرائيلي لزيارة دولة الإمارات.

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