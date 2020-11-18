بحث التعاون بين أجهزة الزكاة الخليجية

المصدر: (أبوظبي - وام)

ترأست دولة الإمارات - ممثلة في صندوق الزكاة - أمس الاجتماع الخامس عشر لرؤساء الأجهزة المسؤولة عن الزكاة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد عن طريق الاتصال المرئي.

ترأس الاجتماع من جانب الدولة الدكتور محمد سليمان البلوشي مدير إدارة شؤون مستحقي الزكاة، وضم الوفد المشارك الدكتور عبدالرحمن سلمان الحمادي، مدير إدارة موارد الزكاة والإعلام، وسالم الزبيدي مدير مكتب الأمانة العامة لصندوق الزكاة.

ورحب الدكتور محمد سليمان البلوشي - في كلمته الافتتاحية - بالمشاركين من الدول الأعضاء ممثلي أجهزة الزكاة المسؤولة عن الزكاة، ونقل تحيات معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع رئيس مجلس إدارة الصندوق، وأمين عام الصندوق عبدالله بن عقيدة المهيري، وأكد أن هذه الاجتماعات هي استمرار للجهود الكبيرة التي تبذلها دول مجلس التعاون لتعزيز التنسيق والتعاون فيما بينها في مختلف المجالات.

وقد جرى استعراض ومناقشة المواضيع ذات العلاقة بالعمل الخليجي المشترك.

واعتمد رؤساء الأجهزة توصية اللجنة التحضيرية بتعديل عنوان مشروع الاستراتيجية المشتركة الاسترشادية لخدمة دافعي ومستحقي الزكاة وفق مرئيات الدول الأعضاء.

كما تم استعراض ورقة العمل المقدمة من صندوق الزكاة «تداعيات أزمة كورونا المستجد (كوفيد19) على العمل الزكوي»، وتمت التوصية بتعميم ورقة العمل على الدول الأعضاء.

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