ضاحي خلفان يتفقد «التحريات والمباحث الجنائية» في شرطة دبي

المصدر: دبي - البيان

تفقد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، بحضور معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، واللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، والعميد جمال سالم الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، والعميد أحمد المقعودي، مدير مكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، والعميد المهندس ليد المناعي، مدير عام إدارة التطوير والابتكار بمكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، وعدد من مديري الإدارات الفرعية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية وكبار الضباط.

وأشاد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، بدور الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في مكافحة الجريمة وتعزيز الأمن والأمان.

استراتيجية

واستهل معاليه جولته في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بتفقد إدارة الحد من الجريمة، واستمع إلى شرح حول مبادرات الشرطة المُجتمعية في الإدارة.

برامج ذكية

وتفقد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، مركز التحليل الجنائي واطلع على أحدث الأنظمة الذكية المُستخدمة في تحليل الظواهر والأساليب الإجرامية، إلى جانب تفقد إدارة المباحث الإلكترونية.

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