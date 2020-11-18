ملتقى افتراضي لتمكين الكوادر التمريضية المواطنة

المصدر: (دبي - وام)

نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع ملتقى افتراضياً لشباب التمريض ضمن مبادرة «60 دقيقة مع ملهم» بهدف إتاحة منصة تفاعلية للشباب لمشاركة آرائهم وتحدياتهم ونظرتهم المستقبلية لتكون حافزاً إيجابياً في بيئة العمل للشباب من خلال تمكين وإلهام الكوادر التمريضية الشابة المواطنة في المنشآت الصحية التابعة للوزارة وتزويدهم بالتدريب والإرشاد وفرص التواصل اللازمة لتحقيق أهدافهم وتطلعاتهم المهنية.

حضر الجلسة الدكتور يوسف محمد السركال مديرعام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية والدكتورة سمية محمد البلوشي مديرة إدارة التمريض وعدد من أعضاء مجلس وزارة الصحة ووقاية المجتمع للشباب وعدد من القيادات التمريضية ضمن الوزارة.

وأكد السركال أهمية تمكين الشباب من تحمل المسؤوليات وتحفيزهم على البحث العلمي والتطوير والابتكار لاسيما لدى فئة التمريض نظراً لأهمية المهنة على المستوى الوطني، مشدداً على دورهم الحيوي ضمن النظام الصحي كأحد أبطال خط الدفاع الأول في مواجهة «كوفيد - 19».

من جانبها أوضحت البلوشي أن الفعالية تهدف إلى تشجيع الكوادر التمريضية الشابة المواطنة على مواجهة التحديات فيما يخص التقدم الوظيفي بالعزيمة وزيادة المعرفة وتطوير الكفاءات اللازمة.

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