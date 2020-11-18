«تنفيذي الشارقة» يناقش سُبل تطوير منظومة العمل الحكومي

المصدر: الشارقة - البيان

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، أمس، اجتماع المجلس التنفيذي، وذلك في مكتب سمو الحاكم.

بحث الاجتماع عدداً من الموضوعات المتعلقة بمستجدات العمل الحكومي، وسبل تطوير منظومة العمل بما يتوافق مع التنمية الشاملة التي تشهدها إمارة الشارقة في مختلف المجالات.

واطلع المجلس على مشروع تصاميم الملاحق السكنية مسبقة الاعتماد المقدم من دائرة الإسكان، والذي يأتي امتداداً لمبادرة سكن التي توفر تصاميم المساكن مسبقة الاعتماد، ومبادرة إسناد التي تهدف إلى التيسير على المواطنين الذين تعذر عليهم البناء والانتفاع من قرار الدعم السكني، ويهدف مشروع تصاميم الملاحق مسبقة الاعتماد إلى توفير تكلفة التصميم والوقت والجهد على المستفيدين وتلبية احتياجاتهم ومنع مخالفات البناء.

واطلع المجلس على العرض المرئي المقدم من دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية حول الخرسانة الخضراء واستخداماتها في إمارة الشارقة، وتضمن العرض أهم المفاهيم والمميزات للخرسانة الخضراء.

كما اعتمد المجلس مذكرة الاستئذان التشريعي المقدمة من دائرة التسجيل العقاري بشأن تنظيم الرهن العقاري في إمارة الشارقة، بما يواكب التطورات الكبيرة في قطاع العقارات، ودعم وتعزيز الإجراءات القانونية.

وأصدر المجلس القرار رقم (34) لسنة 2020م بتعديل قرار المجلس التنفيذي رقم (18) لسنة 2017م، بشأن إنشاء وتنظيم مجالس أولياء أمور الطلبة والطالبات بإمارة الشارقة.

اعتماد

اعتمد المجلس مذكرة التفاهم المزمع إبرامها بين هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة وهيئة الطرق والمواصلات بدبي، وتهدف المذكرة إلى الترويج والتسويق ونشر الوعي عن الخدمات المقدمة من قبل الطرفين بشكل عام وخط النقل البحري بين الشارقة ودبي باستخدام وسائل النقل البحري التابعة لهيئة الطرق والمواصلات بدبي على وجه الخصوص.

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