سيف بن زايد: ممثلو الأديان يدعون لخط الدفاع الأول

المصدر: ( دبي - البيان)

نشر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، عبر حسابه في «تويتر» مقطع فيديو لقادة أديان في الإمارات وإسرائيل يصلون مجتمعين دعماً لجهود خط الدفاع الأول في مواجهة فيروس «كورونا» (كوفيد 19)، تزامناً مع اليوم العالمي للتسامح.

ودون سموه على المقطع: «شخصيات من الإمارات وإسرائيل في حوار إنساني بين ممثلي الأديان من أجل صلاة للدعاء لخط الدفاع الأول لجهودهم في المحافظة على الأرواح أمام جائحة كوفيد 19 حول العالم».

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