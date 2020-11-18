محمد بن راشد مهنئاً خريجي «التقنية»: بنجاحكم ينجح الوطن

المصدر: أبوظبي - البيان

تلقى خريجو كليات التقنية العليا شهادات تهنئة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، تقديراً لجهودهم وحرصهم على إتمام متطلباتهم الدراسية في ظل جائحة «كوفيد 19»، ما يمثل تشريفاً لهم وحافزاً للاستمرار في مسيرة التطور والنجاح. وقال سموه في شهادات التهنئة: «أهنئ أبنائي وبناتي الطلبة خريجي كليات التقنية العليا.. بنجاحكم ينجح الوطن.. وباجتهادكم يصل شعبنا لأعلى القمم.. كل التوفيق في حياتكم المستقبلية». وقد نظمت كليات التقنية العليا أمس حفلاً افتراضياً عبر تقنية الاتصال المرئي «عن بعد» بمناسبة تخريج 1215 طالباً على مستوى إمارة أبوظبي من خريجي دفعتي 2019 و2020.

مكانة

وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش أن القيادة الحكيمة تلتزم تأكيد دور التعليم في بناء الإنسان وفي تمكين الدولة من التنافس الفعال في العالم وأخذ مكانتها اللائقة بين الأمم، مشيراً إلى مقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة «إن مستقبل الدولة ورخاء المجتمع إنما هو رهن بتوفير كافة الفرص أمام الأجيال الجديدة لتحقيق المشاركة الكاملة في تنمية المجتمع».

وقال معاليه في كلمته التي وجهها إلى الطلبة الخريجين: «إن حفل التخريج مناسبة نعبر فيها عن الاعتزاز بما تمثله كليات التقنية العليا من تميز ونجاح يتجسد بكل وضوح في برامجها المتطورة واستجابتها الواعية والمتكاملة لاحتياجات الطالب والمجتمع وعلاقاتها القوية مع مواقع العمل والأهم من ذلك جودة خريجيها وما يقومون به من إسهامات مبتكرة وإنجازات مهمة في كافة ربوع الدولة». وأكد أن هذا الحفل مناسبة للخريجين للاعتزاز بإنجازات الكليات والنظر إلى المستقبل بثقة واطمئنان كما أنه فرصة لتأكيد الالتزام بالعمل بكل عزم وتصميم على تعميق دور الكليات في ما تسعى إليه دولتنا العزيزة من تأسيس الاقتصاد القائم على المعرفة بل دورها كمؤسسة وطنية مرموقة تساهم في نشر مبادئ الخير والرخاء والسلام في المجتمع.

مسؤولية

من جانبه توجه معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين رئيس مجمع كليات التقنية العليا وباسم مجلس أمناء الكليات بالتهنئة إلى الخريجين من قادة الجيل الرابع، مؤكداً أن الاحتفال بهم هذا العام له نكهة خاصة كونهم دفعة استثنائية تمكنوا من مواصلة دراستهم بنجاح وتحقيق متطلبات تخرجهم رغم معايشتهم جائحة «كوفيد 19» وبرهنوا للعالم أن أبناء الإمارات على قدر المسؤولية والطموح. وتقدم معاليه بهذه المناسبة بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى قيادة الدولة الرشيدة لحرصها الدائم على تأكيد أن التعليم أولوية وأن بناء الإنسان قناعة ونهج وطني راسخ لا تنازل عنه ولا تهاون فيه مهما كانت الظروف ومهما واجهنا من تحديات.

مخرجات

وأكد معاليه أن مخرجات الكليات تجسيد حقيقي لرؤى وطموحات قيادتنا الوطنية في إعداد أجيال المستقبل معلناً باسم مجلس أمناء كليات التقنية العليا عن تخريج 1215 طالباً من خريجي دفعتي العامين 2019 و2020 على مستوى كليات التقنية العليا بأبوظبي والعين والظفرة الذين أكملوا دراستهم بنجاح وحصلوا على الشهادة الجامعية بجدارة واستحقاق ومهنئاً الخريجين على نجاحهم متمنياً لهم التوفيق في عملهم وخدمة وطنهم. وفي الختام أدى الخريجون قسم الولاء والإخلاص للقيادة والوطن وعبروا عن شكرهم لكل من دعم نجاحهم وتميزهم.

دفعة التحدي

عبر الدكتور عبداللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا - في كلمة للخريجين - عن سعادته واعتزازه بتشريف معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش حفل تخريج طلاب كليات التقنية دفعة «قادة الجيل الرابع»، مؤكداً أن هذه الدفعة هم دفعة التحدي والتغيير التي دخل معها التعليم منعطفاً جديداً بالتحول نحو التعلم عن بعد والذي جاء مخاطباً للغة جيل اليوم ومسرعاً في تحقيق الخطط والطموحات المستقبلية.

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