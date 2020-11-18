«إسلامية دبي» تكرم الفائزين بجائزة التميز الداخلي

المصدر: (دبي - البيان)

نظمت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، الدورة الخامسة عشرة من جائزة «التميز الداخلي 2020»، برعاية وحضور الدكتور حمد الشيخ أحمد الشيباني، مدير عام الدائرة، تحت شعار «نحو المستقبل».

وقد تم الحفل في مسرح مركز أم الشيف الثقافي الإسلامي، التابع للدائرة، مع الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية كافة، حيث حضر الحفل المديرون التنفيذيون في الدائرة، إلى جانب مديري الإدارات، والموظفين المكرمين، وتهدف هذه الجائزة على مدى سنوات متواصلة إلى تشجيع القطاعات والوحدات التنظيمية والموظفين العاملين في الدائرة على التميز والابتكار، لتطوير منظومة التميز الحكومي وفق مستهدفات خطة دبي 2021م الرامية للارتقاء بالإمارة على مختلف الأصعدة. وقال الشيباني: إن الدورة الخامسة عشرة لجائزة التميز الداخلي انعكاس للجهود المبذولة، لأن الابتكار والإبداع منهج متكامل نحو التميز.

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