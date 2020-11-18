هزاع بن زايد: جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية صرح يعزز مسيرة التعليم

المصدر: (دبي ـ البيان)

أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي أن جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية صرح أكاديمي جديد يعزز المسيرة التعليمية.

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه في «تويتر»: «نبارك للدارسين والطلبة في الإمارات والمنطقة العربية تأسيس جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية.. صرح أكاديمي جديد يعزز المسيرة التعليمية ويوفر مساقات وبرامج متقدمة في مجالات الدراسات والعلوم الاجتماعية والفلسفية وجميعها مجالات حيوية في نهضة الشعوب وتطورها الحضاري».

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