«حمدان الذكية» تحتفي بالمتفوقين في الأداء الأكاديمي المتميز

المصدر: دبي - البيان

احتفت جامعة حمدان بن محمد الذكية بالمتفوقين في الأداء الأكاديمي المتميز، وذلك خلال حفل «قائمة الدارسين المتفوقين في فصل الربيع 2019/‏‏‏‏2020» الذي نظمته «إدارة علاقات الدارسين» افتراضياً أخيراً بحضور الدكتور منصور العور، رئيس الجامعة، وأعضاء الهيئة التدريسية والإدارية والدارسين من مختلف الاختصاصات الأكاديمية وأولياء أمورهم.

وهنّأ الدكتور منصور العور الدارسين المتفوقين على نجاحهم في تحقيق التميز الأكاديمي والتفوق العلمي في مختلف البرامج في مجالات إدارة الأعمال والجودة، والتعليم الإلكتروني، والدّراسات الصحية والبيئة، مؤكداً بأنهم أهل للثقة التي منحها لهم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي الرئيس الأعلى للجامعة، باعتبارهم الثروة الحقيقية والرهان الرابح لمستقبل مشرق وزاهر.

وأضاف: «نثمن التزام دارسينا بقيم الريادة وروح الشغف والطموح الذي لا يعرف المستحيل، ليكونوا على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم في بناء غدٍ أفضل ونفخر ونعتزّ بما حققه ويحققه شبابنا من إنجازات أكاديمية بارزة تُضاف إلى سجل «جامعة حمدان بن محمد الذكية» الحافل بالنجاح والتميز في تخريج شباب مبتكر ومتمكّن من الناحية العلمية والمعرفية، ومؤهل بالعلم والخبرة لقيادة التغيير وصنع المستقبل بهمم شامخة وطموحات تعانق السماء».

وشهد الحفل الافتراضي تكريم 28 من دارسي برامج الدراسات العليا في تخصصات إدارة الأعمال والجودة، والتعليم الإلكتروني، والدّراسات الصحية والبيئة، 16 منهم من كلية إدارة الأعمال والجودة، و7 من كلية الدراسات الصحية والبيئية، و5 من كلية التعليم الإلكتروني. كما تم تكريم 48 من دارسي برامج البكالوريوس، 33 منهم من كلية إدارة الأعمال والجودة، و15 من كلية الدراسات الصحية والبيئية.

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