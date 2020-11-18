محمد المري: علاقة أزلية راسخة

المصدر: دبي - البيان

بارك اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي لسلطنة عمان قيادة وشعباً بمناسبة يومها الوطني، متحدثاً: «خمسون عاماً من المنجزات التاريخية والحضارية التي ستظل خالدة في ذاكرة الأجيال القادمة».

وأكد اللواء المري أن ما يربط دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان ليست بعلاقة تاريخ مشترك ومصير واحد فقط، وإنما هي علاقة أزلية راسخة وذلك بفضل جهود المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وأخيه السلطان قابوس بن سعيد، طيب الله ثراهما، اللذين حرصا على تعزيز هذه الروابط الأخوية التي امتدت لعقود وازدادت أكثر قوةً ورسوخاً بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حفظه الله.

مؤكداً أن السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان هو خير خلف لخير سلف، وستبقى عمان الشقيقة كعهدها دائماً رمزاً للازدهار والسلام، ونموذجاً رائداً في العلاقات الأخوية الصلبة.

وأضاف اللواء المري، أن مشاركة الإماراتيين لأشقائهم العمانيين في المناسبات الوطنية، تجسد أسمى معاني التلاحم الأخوي وعلاقة التعاون الصادق بين البلدين الشقيقين، داعياً الله عز وجل أن يديم على سلطان عمان الخير والاستقرار والتقدم في ظل القيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد.

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