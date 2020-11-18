زكي نسيبة: اليوم الوطني العماني مصدر فخر للجميع

المصدر: أبوظبي - وام

هنأ معالي زكي أنور نسيبة وزير دولة، السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة بالذكرى الـ 50 لليوم الوطني العماني، معرباً عن أصدق التهاني وخالص التبريكات وأطيب التمنيات إلى الشعب العماني الشقيق بدوام الرخاء والتقدم والازدهار في ظل قيادته الرشيدة.. راجياً المولى عز وجل أن يديم على السلطنة عزها ورفعتها وازدهارها، وأن ينعم عليها بالأمن والأمان.

وقال معاليه: «أود بهذا اليوم المجيد، الذي يعد مصدر فخر واعتزاز للجميع، التأكيد على عمق العلاقات الأخوية، والروابط التاريخية المشتركة الراسخة بين البلدين الشقيقين منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وواصلها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والتي شهدت خلال العقود الماضية نمواً سريعاً في جميع المجالات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، وتستمد قوتها من جذورها التاريخية المتأصلة، ومن حرص قيادتي البلدين على دفعها نحو المزيد من التطور والتقدم، واستثمار الفرص المتاحة في هذا الشأن، بما يلبي طموحات الشعبين».

وأضاف: «نفتخر في الإمارات بالعلاقات التاريخية الثابتة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، والتي تقوم على أرضية صلبة تمتد جذورها إلى عمق التاريخ، حيث يتقاسم البلدان موروثاً ثقافياً واجتماعياً مشتركاً من فنون وآداب وأسلوب حياة شكلت هوية ثقافية متجانسة لشعبيهما ولجميع شعوب منطقة الخليج العربي، ورؤية مستقبلية أسهمت في تحقيق منجزات مشتركة خلال العقود الماضية».

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