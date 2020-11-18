عبد الله المري: علاقات البلدين تزداد تماسكاً وتطوراً

المصدر: (دبي - البيان)

تقدمت القيادة العامة لشرطة دبي، إلى السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان الشقيقة، وإلى كل أبناء الشعب العُماني، بخالص التهاني والتبريكات بمناسبة اليوم الوطني الخمسين، متمنيةً لسلطنة عُمان، قيادة وحكومة وشعباً، دوام التقدم والنجاح والازدهار والرفعة.

وقال معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، إن العلاقات الإماراتية العُمانية، تستمد قوتها من جذورها التاريخية المتأصلة وحرص قيادتي البلدين على دفعها نحو مزيد من التطور والتقدم، معرباً عن تهانيه للسلطنة بهذا اليوم المجيد الذي يعد مصدر فخر واعتزاز لأبناء الشعبين الشقيقين اللذين تربطهما علاقة أخوية تاريخية، وحاضر يشهد لعمق العلاقة بين البلدين، ومستقبل واعد بالخير والرخاء للدولتين.

وأضاف: إن العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين تزداد تماسكاً وتطوراً ورسوخاً في ظل رعاية واهتمام من القيادتين الرشيدتين، وتُعد نموذجاً للترابط والتعاضد بين الأشقاء، فهي مبنية على أسس صلبة ومبادئ التعاون والاحترام المتبادل، فقد حرص المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، منذ تأسيس الإمارات على ترسيخ علاقات قوية وراسخة مع سلطنة عُمان، فالتاريخ يشهد لهذا الترابط، فعُمان منا ونحن منهم.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز