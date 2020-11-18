هزاع بن زايد: كل عام وعمان إلى مزيد من التقدم والازدهار

المصدر: (دبي - البيان)

هنأ سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة، والشعب العماني بمناسبة اليوم الوطني الـ 50.

وقال سموه عبر «تويتر»: «أجمل التبريكات لأهلنا في عمان الشقيقة باليوم الوطني الخمسين للسلطنة.. لطالما كانت عمان وتبقى دوماً، في ظل القيادة الحكيمة لجلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله، منارة مشرقة ورمزاً للأصالة وواحة للخير والمحبة والجمال والأمن والأمان. وكل عام وسلطنة عمان إلى مزيد من التقدم والازدهار».

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