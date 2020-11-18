حمدان بن زايد: علاقات الإمارات وعمان أخوية وتاريخية

المصدر: (دبي - البيان)

تقدم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، بالتهنئة إلى السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان الشقيقة، والشعب العماني بمناسبة اليوم الوطني الـ 50.

وقال سموه عبر «تويتر»: «نبارك لجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان وللشعب العماني الشقيق بمناسبة العيد الوطني الـ 50 للنهضة، الإمارات وعُمان علاقات أخوية وتاريخية راسخة ومصير مشترك، نسأل المولى عز وجل أن يديم على أشقائنا في السلطنة المزيد من التقدم والازدهار والمنجزات الحضارية».

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