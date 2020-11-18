تعاون بين «إسعاف دبي» و«الكندي للسيارات»

المصدر: (دبي - البيان)

وقعت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف مذكرة تفاهم مع وكالة الكندي للسيارات بهدف التعاون في مجال المركبات وصيانتها، إضافة إلى التعاون في مجال تطوير مركبات الإسعاف، بما يخدم عمل الميدان، والعمل في مجال التحول إلى مركبات صديقة للبيئة وهجينة وإدخال هذه التقنيات في مركبات الإسعاف.

وقع المذكرة كل من خليفة الدراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف وبطي سعيد الكندي المدير التنفيذي للكندي للسيارات، وأشارت المذكرة إلى منسق الاتصال بين الجانبين وهما معتز يوسف رئيس شعبة إدارة وصيانة المركبات في إسعاف دبي ووليد السيد مدير عام المبيعات في الكندي للسيارات.

وأكد خليفة الدراي أن توقيع مذكرة التفاهم مع الكندي للسيارات يأتي في إطار التعاون والتنسيق مع القطاع الخاص تنفيذاً لتوجيهات حكومتنا الرشيدة في هذا الصدد، لافتاً إلى أن الكندي للسيارات تعد من أكبر الداعمين لعمل الإسعاف ولخط الدفاع الأول.

وقال بطي الكندي إنه يرحب بالعمل مع مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف في مجال خدمة المجتمع وإسعاد المتعاملين، مشيراً إلى ما يقوم به خط الدفاع الأول بالمؤسسة من خدمات جليلة في وقاية وتأمين الجمهور وحماية الناس وإسعاف المرضى.

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