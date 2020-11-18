نجوم الإمارات يبادلون عُمان الحب في يومها الوطني

المصدر: دبي - غسان خروب

علاقة أخوية، تجمع الإمارات وسلطنة عُمان، جذورها ضاربة في التاريخ، حيث يجمعهما وحدة الدم، والقيم المشتركة، ووحدة المجتمع، وها هي الإمارات تبادل السلطنة أفراحها في اليوم الوطني الـ50 لتأسيس السلطنة، حيث توشح أبناء الإمارات ونجومها بألوان العلم العُماني، ليبادلوا أقرانهم فرحتهم الوطنية، واجتمع نجوم الإمارات والخليج، معاً في «حب عُمان»، ليهدوا السلطنة أوبريتاً غنائياً «رفيع المستوى»، يجمع تحت أجنحته كلاً من «فنان العرب» محمد عبده، والفنانة الإماراتية أحلام، والفنان الإماراتي حسين الجسمي، والكويتي نبيل شعيل، وفؤاد عبدالواحد، وطارق المدهون، فيما أبدع الشاعر الإماراتي حسان العبيدلي وزميله علي الخوار، في صوغ كلمات الأوبريت الذي حمل عنوان «عُمان.. قصة الفخر»، بينما تولى الفنان الإماراتي فايز السعيد صوغ الجمل اللحنية للأوبريت، الذي تم إهداؤه إلى سلطنة عُمان في يومها الوطني الـ50.

علاقة عميقة

فرحة أبناء الإمارات لم تكن قاصرة على الأوبريت، وإنما امتدت لتشمل نجوماً آخرين، حيث أشار المخرج عبدالله الجنيبي في حديثه مع «البيان»، إلى عمق العلاقة بين الإمارات وسلطنة عُمان.

وقال: «فرحتنا كبيرة باليوم الوطني العُماني، وهو ما يفتح أعيننا على جمال العلاقة التي تربطنا بأهلنا في عُمان، والتي تمتاز بقوتها ومتانة جذورها، فنحن أبناء مجتمع واحد، ولغة وقيم واحدة، وتشاركنا معاً رحلة التأسيس والبناء الداخلي لدولتينا، اللتين وضعتا منذ البداية سعادة ورخاء مواطنيهما على رأس القائمة».

وأضاف: «أحلامنا وعلاقتنا مشتركة، وثقافتنا أيضاً، وهو ما يجعل من فرحتنا باليوم الوطني العُماني، متجاوزة الحدود الجغرافية، ولا سيما أننا نتشارك ذات المصالح والرؤى الاجتماعية والثقافية وعديد المجالات الأخرى، فهنيئاً للسلطنة بيومها الوطني».

علاقات مشتركة

بينما عبرت المخرجة نايلة الخاجة، عن سعادتها باليوم الوطني العُماني. وقالت: «نرتبط بسلطنة عُمان بالكثير من القيم والعلاقات المشتركة التي تتجاوز حدود البلدين، فنحن أبناء مجتمع واحد، وتربطنا علاقة أخوة قوية، وبلا شك فإن ما نشهده من ازدهار في العلاقات ما هو إلا امتداد للمسيرة التي بدأها والدنا المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والمغفور له السلطان قابوس بن سعيد، طيب الله ثراهما، حيث ساهما معاً في تعزيز التعاون والمصالح المشتركة». وأضافت: «تجمعنا علاقات جميلة وحلم مشترك، ووحدة دم وتاريخ عريق، حيث نرتبط معاً بعلاقات وثيقة ومتجذرة».

أما المخرجة نهلة الفهد، فأكدت أن العلاقة الإماراتية العُمانية، متميزة منذ اللحظات الأولى للتأسيس. وقالت: «علاقتنا بسلطنة عُمان متينة، حيث يمكن وصف هذه العلاقة بالأسرية، فضلاً عن كونها تتمتع بدفء كبير، وطابع خاص، يميز ما يجمع البلدين من أخوة صادقة وتقارب وتداخل جغرافي قائم على حسن الجوار والصلات الاجتماعية والعائلية القوية». وأشارت الفهد إلى أن حلول اليوم الوطني العُماني، يمثل فرحة كبيرة بالنسبة للإمارات.

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