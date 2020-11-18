800 ألف درهم دعم «أدنوك» لمشاريع التنمية الاجتماعية 2019

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

أنفقت شركة «أدنوك للتوزيع» نحو 800 ألف درهم لدعم مشاريع التنمية الاجتماعية والرعاية الصحية عام 2019.

وكشف تقرير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لعام 2019 الصادر عن «أدنوك للتوزيع»، عن قيام الشركة بتنفيذ العديد من برامج التمكين المجتمعية بداية من الرعاية ومروراً بالمبادرات الاجتماعية وصولاً إلى الشراكات مع المؤسسات الخيرية.

وأكدت «أدنوك للتوزيع» حرصها على القيام بمسؤوليتها في دعم المجتمع المحلي والاستراتيجيات الوطنية مثل رؤية الإمارات 2021 ومئوية الإمارات 2071 والرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي، والتي تركز جميعها على تعزيز تنمية وازدهار الدولة بصورة عامة.

وأوضحت أنها سوف تواصل جهودها ومبادرتها المجتمعية، مشيرة إلى تكليف موظف متخصص للمسؤولية المجتمعية، تشتمل مهامه التخطيط لجميع برامج الاستثمار الاجتماعي وتنمية المجتمع.

وطرحت «أدنوك للتوزيع» 12700 حقيبة مستدامة بالشراكة مع وزارة التغير المناخي والبيئة في مبادرة تحث الأفراد على انتهاج عادات تسوق ملائمة للبيئة. وأوضحت الشركة أن المبادرة تهدف إلى طرح حقيبة تسوق قابلة لإعادة الاستخدام مصنوعة من الجوت والقطن فقط، حيث تم توفيرها في منافذ التجزئة بمحطات الخدمة. وحظيت الحملة باستجابة واسعة من العملاء.

فحوصات

وأطلقت الشركة حملة صحية تم خلالها إجراء فحوصات طبية مجانية لعدد 515 فرداً، كما تم توزيع 925 حقيبة إسعافات أولية. وأشارت الشركة إلى أن الحملة تم تنظيمها بالتنسيق مع «في بي إس للرعاية الصحية» في مناطق ربدان، ومحوي الشمالية، ومدينة زايد وغياثي بإمارة أبوظبي. وأوضحت أنه تم نشر وحدات صحية متنقلة في 4 من محطات خدمة أدنوك في أبوظبي والظفرة لمدة يومين، وتم خلالها إجراء الفحوصات الطبية المجانية.

وتبرعت «أدنوك للتوزيع» بمبلغ 100000 درهم لحملة «الكرفان الوردي» لمكافحة سرطان الثدي بهدف زيادة الوعي وتبديد الخرافات المتعلقة بسرطان الثدي في المجتمع الإماراتي.

كما أطلقت مبادرة لتوزيع زجاجات مياه وعصائر على نحو 12000 شخص من العاملين في الأماكن المفتوحة ضمن حملة «رحمة» بالتعاون مع شركة أدنوك للغاز الطبيعي المسال، مشيرة إلى تنفيذ الحملة على العاملين في كل من أبوظبي والظفرة.

وأطلقت العديد من المبادرات الإنسانية خلال شهر رمضان الماضي، وأكدت الشركة توزيع 6340 أسطوانة غاز من البترول المسال على أكثر من 300 عائلة لاستخدامها في طهي وجبات الإفطار في شهر رمضان بالاشتراك مع مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان، لتقديم وجبات إفطار في أبوظبي والظفرة والفجيرة.

70000

تبرعت أدنوك للتوزيع بمبلغ 70000 درهم لحملة شرطة دبي «النقاط البيضاء» لتشجيع السائقين على الالتزام بالقوانين واللوائح المرورية بغية تحقيق السلامة المرورية.

كما قامت الشركة بتوزيع 116000 صندوق إفطار تحتوي على زجاجات المياه، والتمور، والكعك والمناديل المعطّرة وتوزيعها من خلال محطات خدماتها.

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