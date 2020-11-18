ورش توعوية في جمعية محمد بن خالد لأجيال المستقبل

تنظم جمعية محمد بن خالد آل نهيان لأجيال المستقبل ورشاً للتوعية في الأسبوع الوطني للوقاية من التنمر، بتوجيهات رئيس مجلس الإدارة الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان.

وتأتي مشاركة الجمعية بهدف تضافر جهود مؤسسات الدولة للتصدي لظاهرة التنمر والتوعية بها عبر تقديم برامج وورش عمل بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، بهدف تعزيز مستويات الوعي بين الطلبة والمدرسين وأولياء الأمور والعاملين في المؤسسات التعليمية.

وسيتم تقديم ورشة بعنوان «أيهما أنت ؟» لطلبة مدرسة سلطان بن زايد الحلقة الثانية، وستتضمن التعريف بالتنمر وأشكاله، سواء كان فردياً أم جماعياً، وأثره على شخصية الطالب والأساليب المستخدمة من عنف لفظي وجسدي ونفسي، وكيفية مواجهته والإبلاغ عنه، وورش أخرى تتناول محاور التعريف بالتسامح وأهدافه، ونظرة الدولة له واهتمامها بإيجاد وزارة للتسامح والتعايش.

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