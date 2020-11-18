83 % إنجاز المشروع السكني في «المحيصنة الرابعة»

المصدر: دبي ــ أحمد يحيى

أوضح المهندس محمد أحمد بورحيمة مساعد المدير التنفيذي للقطاع الهندسي بمؤسسة محمد بن راشد للإسكان لــ «البيان»، أن المشروع السكني، الذي يضم 464 شقة، في منطقة المحيصنة الرابعة بكلفة تقديرية بلغت 415 مليون درهم، وصلت نسبة الإنجاز الفعلية فيه إلى 83%، ومن المقرر أن يتم الانتهاء منه في مايو 2021.

وتفصيلاً، أكد المهندس محمد بورحيمة أن المشروع يتكون من 20 بناية سكنية على الطراز المحلي مكونة من طابق أرضي و4 طوابق متكررة، ويتكون الطابق الأرضي من مواقف سيارات وغرف خدمات وردهات المداخل، وتبلغ مساحة أرض المشروع 522 ألف قدم مربع.

وأشار بورحيمة إلى أن البنايات تضم 464 شقة، منها 64 شقة مكونة من غرفة نوم وصالة، بمساحة 1150 قدماً مربعاً، و368 شقة مكونة من غرفتي نوم وصالة بمساحة 1700 قدم مربع، و32 شقة مكونة من ثلاث غرف نوم وصالة بمساحة 2150 قدماً مربعاً، وغرفة للخادمة في جميع الشقق، وتحتوي البنايات على 48 مصعداً و44 سلماً، ونحو 600 موقف للسيارات.

مستفيدون

وأفاد بورحيمة أن الفئة المستفيدة من المشروع هي الأسر غير الممتدة، فيما تراعي هذه البنايات خصوصية المواطنين، تعززها وجود خدمات متكاملة تشمل العديد من المرافق الخدمية مثل المساحات الخضراء، والحدائق الداخلية، ومناطق ألعاب أطفال مظلّلة وأجهزة رياضية خارجية، ومضمار للمشي، وعدد 2 مصلى للرجال والنساء، ومواقف خاصة للسكان والزوّار مع توفر خدمات الحراسة على مدار الساعة.

القوز الثانية

ولفت إلى أن المؤسسة نفذت سابقاً مشروع 96 شقة في منطقة القوز الثانية، حيث تم توزيعها على المستفيدين، وهي عبارة عن 3 بنايات سكنية بكلفة 102 مليون درهم، فيما تبلغ مساحته الإجمالية 153 ألف قدم مربع، ويتكون المشروع من بنايات بطابق أرضي وعدد 3 طوابق متكررة مرتبطة مع بعضها البعض على شكل حرف (u)، والشقق السكنية عبارة عن 3 أنواع مقسمة بواقع، 18 شقة مكونة من غرفة نوم واحدة، و48 شقة مكونة من غرفتي نوم، و30 شقة مكونة من 3 غرف نوم، مع وجود غرفة خادمة في جميع الشقق بلا استثناء، ويحتوي المشروع على مواقف للسيارات ومصلى ومناطق ألعاب للأطفال، فضلاً عن مساحات خضراء بين البنايات وقاعات انتظار ومرافق خدمية أخرى.

وشرح بورحيمة أنه يتوفر كذلك في مشاريع البنايات نظام إطفاء FM200 داخل غرف الكهرباء والتحكم والاتصالات لضمان سلامة الأجهزة عند حدوث الحريق، بالإضافة إلى توفير نظام الغمر المائي على الأسطح لحماية خزان الغاز المركزي، كما أن كل شقة في البنايات تحتوي على طفاية حريق في المطابخ، وبطانية مضادة للحريق وعلى كاشف للدخان في جميع الغرف، وكاشف للحرارة في المطابخ، وهذه الأجهزة مرتبطة جميعها بلوحة تحكم رئيسية.

أمن وسلامة

قال المهندس محمد بورحيمة إن مؤسسة محمد بن راشد للإسكان تراعي إجراءات الأمن والسلامة في كل مشاريعها، وخاصة «مشاريع البنايات»، فيما يخص مواجهة حالات الحريق، من خلال توفير أجهزة إنذار، وكواشف الدخان، وأنظمة مراقبة تلفزيونية مغلقة، وأنظمة النداء الداخلي المركزي، التي ترتبط إلكترونياً مع الإدارة العامة للدفاع المدني من خلال جهاز على مدار الساعة.

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