«طرق دبي» تعزز المهارات القيادية لموظفيها

المصدر: (دبي - البيان)

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات بدبي برنامجاً تدريبياً تحت عنوان «دوري القيادة لمديري الهيئة»، يستهدف 150 موظفاً من الفئات القيادية، بهدف تطوير المهارات القيادية وإدارة فرق العمل بفعالية، عبر سيناريوهات ترفيهية افتراضية تعزز مهارات المشاركين في مواجهة التحديات.

وقال سلطان الأكرف، مدير إدارة الموارد البشرية والتطوير بقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في الهيئة: إن هذه المبادرة تأتي ضمن خطط استراتيجية لصقل مهارات وقدرات القيادات في الهيئة لتحسين وتطوير كفاءاتهم في مواجهة التحديات من خلال إدارة فرق العمل، وذلك عبر أسلوب مبتكر يجمع بين الترفيه والجدية.

وأكد أن الهيئة تحرص دائماً على تطوير الأدوات التعليمية المبتكرة، من خلال استخدام أفضل الأساليب التكنولوجية.

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