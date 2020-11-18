«عجمان إكس» يطلق مختبر «مستقبلي» ومنصة لتمكين الباحثين عن عمل

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

أطلق مركز عجمان إكس، التابع لدائرة البلدية والتخطيط بعجمان، المنصة الإلكترونية والمختبر الخاص بمبادرة مستقبلي من أجل الارتقاء بالكفاءات المواطنة وتمكين الباحثين عن عمل بالمعارف والأدوات التي تعزز من قدرتهم على مواكبة متطلبات سوق العمل التنافسي الذي تتمتع به الإمارات وريادة مختلف القطاعات في المستقبل. جاء ذلك خلال إحاطة إعلامية افتراضية، صباح أمس.

مبادرة مستقبلي

وقالت الشيخة نورة حميد النعيمي مديرة مركز عجمان إكس: «يأتي إطلاق المنصة الإلكترونية لمبادرة مستقبلي بالتعاون مع منصة كورسيرا توجيهات القيادة الرشيدة بالاستعداد للمستقبل ووضع كافة الحلول التي تركّز على تطوير مهارات وكفاءات الباحثين عن عمل وتزويدهم بمختلف الأدوات التي تمكّنهم من مواجهة التحديات وتحقيق الريادة العالمية في شتى المجالات، بما ينسجم مع مستهدفات مئوية الإمارات 2071».

وأشارت الى أن المركز قد أطلق مبادرة مستقبلي في أغسطس الماضي بالتعاون مع وازرة الموارد البشرية والتوطين، وقد استقطبت حتى الآن أكثر من 5000 باحث من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة سواء من الطلاب والخريجين الجدد أو الباحثين عن عمل أو الموظفين المهتمين بتعزيز كفاءاتهم والارتقاء في مسارهم المهني، وتتيح المنصة التي تم إطلاقها المجال للمنتسبين بإنشاء ملف خاص لكل فرد من أجل أن يقوم بالتسجيل في مختلف البرامج التي توفرها المنصة الإلكترونية بالتعاون مع منصة «كورسيرا» العالمية التي تتيح للمنتسبين اكتساب أرقى الشهادات المعتمدة عالمياً.

من جانبه قال أديب راجي، مدير القطاع العام في «إنتل» بدول مجلس التعاون الخليجي: «يجب أن يقترن اعتماد أحدث التقنيات والحلول كاستراتيجية لمواجهة تحديات المستقبل في مختلف القطاعات، بتطوير خبرات ومهارات الكوادر البشرية المؤهلة لإدارة وتشغيل هذه التقنيات والتطبيقات، باعتبار القوى العاملة الوطنية الخبيرة هي الركيزة الأساسية لتحقيق وضمان استمرارية النجاح».

وأشار الى أن التعاون مع مركز عجمان إكس على بناء المختبر الخاص بالمبادرة الفريدة، والرامية إلى الارتقاء بالكفاءات النوعية للكوادر الوطنية، حيث تم توفير الخدمات التي تضمن بناء بيئة نموذجية تلبي متطلبات الساعات الكبيرة لمبادرة مستقبلي.

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