6 ضوابط وشروط للتخييم في أم القيوين

المصدر: أم القيوين – عصام الدين عوض

وضعت بلدية أم القيوين آلية وضوابط وشروطاً لاستخدام المخيمات المؤقتة في مناطق البر بالإمارة تمثلت في 6 شروط وهي: الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية التي نادت بها الجهات ذات الصلة، وعدم وجود أكثر من عائلة في المخيم للوقاية من انتشار «كورونا»، وعدم استخدام الدراجات النارية داخل أو خارج المخيم وعدم تأجيرها أو استخدامها بواسطة الغير، وتوفير طفايات الحريق داخل الخيم، والالتزام بالقانون والأعراف والعادات والتقاليد المعمول بها في الإمارة، إضافة إلى الالتزام بالمنطقة المحددة للمخيم وعدم التمدد في المساحة، والالتزام بنظافة الموقع بعد الانتهاء من فترة التخييم.

رسوم

وأكد أحمد طيب محمد مدير إدارة الرقابة العامة في بلدية أم القيوين أن رسوم التخييم المؤقت تبلغ 2000 درهم، إضافة إلى 10 آلاف درهم تأمين مسترجعة بعد انقضاء فترة التخييم، كما تم فتح باب استقبال طلبات الحصول على تصاريح إنشاء مخيمات شتوية مؤقتة بمنطقة الأقرن والثنية ابتداءً من الأول من ديسمبر المقبل وحتى الأول من إبريل المقبل وذلك في إطار حرص بلدية أم القيوين على تلبية احتياجات المواطنين بالإمارة وارتباطهم بعادات وتقاليد الأجداد المتمثلة في حياة البادية والبيئة الصحراوية والموسم الشتوي الذي يشجع العديد من العوائل على التخييم.

مخلفات

وأضاف طيب: إن هناك الكثير من الذين يرتادون البر ساعات محددة، ومن ثم يبرحون أماكنهم تاركين وراءهم مخلفات كثيرة، وهو ما يعد من الآثار السلبية التي تضر بالبيئة، وبين أن الدائرة ستفرض غرامات على الأفراد الذين يتركون المخلفات في الطرق العامة والمناطق البرية في الإمارة، كما تم التنبيه على مرتادي البر وساكني الشعبيات وأصحاب الشركات والمصانع بضرورة رمي المخلفات والقمامة في الأماكن المخصصة وذلك تجنباً للمخالفات والغرامات.

أوقات

وبين أن اعتدال الطقس الذي تشهده مختلف إمارات الدولة يساهم في إقبال الأهالي على المناطق البرية، حيث تشهد منطقتا الأبرق والثنية في أم القيوين إقبالاً واسعاً من المصطافين الساعين إلى قضاء أوقات في البر لما تتميز به المنطقتان من أجواء ساحرة تشجع على القدوم إليهما، حيث تم تخصيصهما من بلدية أم القيوين بغرض التخييم وفق شروط وضوابط معينة، مبيناً أن البلدية انتهت من الاستعدادات كافة لتلقي طلبات التخييم للموسم المقبل، كما أن هناك تعاوناً مع القيادة العامة لشرطة أم القيوين ومنطقة أم القيوين الطبية والإدارة العامة للدفاع المدني، والجميع على أهبة الاستعداد لتسهيل الاحتياجات كافة للمخيمين لقضاء أوقات سعيدة في أحضان الطبيعة في موسم الشتاء الذي يتميز بصفاء الجو وانخفاض درجة الحرارة.

كبار المواطنين

وأضاف طيب إن البلدية قررت الأولوية في تصاريح التخييم لكبار المواطنين ولأصحاب الهمم، تشجيعاً لهم على قضاء أوقات سعيدة وسط أجواء الطبيعة، بالإضافة إلى توفير مواقع خاصة للدوائر الحكومية التي تسعى لإنشاء مخيمات شتوية مؤقتة لإسعاد موظفيها والترفيه عنهم، مبيناً أن الوثائق المطلوبة للتقديم على تصريح المخيم الشتوي المؤقت، تتمثل في نسخة عن جواز السفر، وخلاصة القيد وملكية المركبة لصاحب طلب التصريح، مبيناً أنه لا يسمح لطالب التصريح بتأجير المخيم أو استخدامه بواسطة الغير، أو استخدامه لأي أنشطة تجارية، كما لا يمكن تأجير مخيمات للشركات أو الفنادق، حيث إن المخيمات للاستخدام العائلي فقط.

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