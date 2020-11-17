ضوابط دخول مواطني عُمان إلى الإمارات عبر المنافذ البرية

المصدر: البيان الإلكتروني

أوضح الدكتور سيف الظاهري، خلال الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات، آلية دخول مواطني سلطنة عُمان إلى دولة الإمارات عبر المنافذ البرية، لافتاً إلى ضرورة إبراز نتيجة فحص PCR عند المنافذ البرية.

وأكد الظاهري ضرورة الالتزام بإجراء الفحص بالمختبرات المعتمدة لدى السلطنة، وألَّا تتجاوز مدة صلاحية الفحص 48 ساعة.

ولفت إلى أهمية إجراء الفحص اللازم الفوري في المنفذ البري، وفي حال كانت النتيجة إيجابية، سيتم إجراء فحص PCR وإرجاع الشخص إلى السلطنة لحين ظهور النتيجة السلبية.

‏وذكر أن على الزائر التعهد بإجراء الفحوص المطلوبة، وهي فحص PCR في اليوم الرابع إذا كانت مدة البقاء في الدولة أكثر من 4 أيام، وفي اليوم الثامن إذا كانت مدة البقاء أكثر من 8 أيام، وفي اليوم 12 إذا كانت مدة البقاء أكثر من 12 يوماً.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز