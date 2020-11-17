اختتام العيادة الافتراضية لمؤتمر دياد ديال

المصدر: دبي - البيان

برعاية جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، اختتمت فعاليات العيادة الافتراضية لمؤتمر أكاديمية دبي العالمية لباثولوجيا الجلد والطب التجميلي والليزر (دياد ديال)، وهي عبارة عن منصة حصرية رفيعة المستوى مصممة لمناقشة الحالات الأكثر تحدياً في مجال الأمراض الجلدية.

وتناولت سلسلة العيادات الافتراضية العديد من الأمراض الجلدية التي تمثل تحدياً إما من ناحية التشخيص أو من ناحية العلاج، كالصدفية والحساسية واضطرابات المناعة الذاتية وأمراض التقرحات والالتهابات والأورام الجلدية والليمفاوية.

كما أتيحت للمشاركين أيضاً فرصة حصرية للتعلم عن الأمراض الجلدية الأكثر تعقيداً وصعوبة، بالإضافة إلى حالات نادرة لم يشخص منها في العالم إلا أعداد قليلة. حيث قدم الحالات أساتذة وخبراء عالميون في طب الأمراض الجلدية منهم أ.د.محمد الداروتي أستاذ الأمراض الجلدية والباثولوجيا بكلية الطب جامعة القاهرة وأ.د. ديرك إيلستون رئيس قسم الأمراض الجلدية والباثولوجيا بجامعة ساوث كارولينا.

وقال عبد الله بن سوقات- المدير التنفيذي لجائزة الشيخ حمدان للعلوم الطبية: «في عام 2020، تطلبت التحديات الكبيرة وغير المسبوقة التي يطرحها فيروس (كوفيد 19) نهجاً جديداً ومتكاملاً ومبتكراً للرعاية الصحية».

وأقيمت العيادة مؤخراً، بمشاركة 230 طبيب جلدية وتجميل من دولة الإمارات وباقي دول مجلس التعاون الخليجي، وتم اعتماد ساعات التعليم المستمر من هيئة الصحة بدبي.

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