"مفوضية كشافة دبي" تشارك في فعاليات تحدي دبي للياقة في قرية موانئ دبي العالمية

المصدر: البيان الإلكتروني

شاركت "مفوضية كشافة دبي" فعاليات تحدي دبي للياقة 2020، الذي أطلقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، عام 2017، لتبني أسلوب حياة أكثر نشاطاً رافعين شعار "استدامة اللياقة" في قرية موانئ دبي العالمية ( شاطئ الكايت بيتش للياقة) بالإضافة إلى المشاركة في فعاليات على مسرح اللياقة وتمارين اليوغا فضلا عن الأنشطة الجماعية ككرة القدم والطائرة وغيرها من الرياضات و الأنشطة المائية واستفاد منتسبي كشافة دبي مجموعة متنوعة من الأجهزة الرياضية المتاحة للجمهور من الأعمار كافة، والعديد من المسابقات الرياضية.

وتأتي تلك المشاركة تنفيذا لتوجيهات اللواء المتقاعد/عبدالرحمن رفيع رئيس مجلس ادارة المفوضية، بضرورة المشاركة في الفعاليات والمبادرات المجتمعية التي تعزز الدور المجتمعي للمفوضية في المجتمع المحلي.

ومن جانبه أكد الدكتور عبدالله المشرخ رئيس لجنة الاستراتيجية والرواد حرص مفوضية دبي على المشاركة في تحدي اللياقة البدنية 30×30 انما يعكس العناية بأبنائنا من الكشافة والجوالة من جميع النواحي البدنية الذهنية والنفسية بالشكل الذي يعود عليهم بالنفع في حياتهم ويسهم في جعلهم اعضاء فاعلين في المجتمع.

وثمن خليل رحمة المدير التنفيذي لمفوضية كشافة دبي برامج من شأنها جذب الشباب وتعزيز مفهوم الأنشطة الرياضية التي تسهم في تحسين أداء وظائف الجسم، والوقاية من الأمراض وتقليل التوتر والضغوطات اليومية وهي بمثابة خطوة إضافية في مسيرة دبي نحو التحول إلى المدينة الأكثر نشاطا على مستوى العالم، لالتزامه بترسيخ مفهوم تأسيس مجتمع صحي يدرك أهمية ممارسة الرياضة.

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