تفاصيل الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات حول تطورات كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

انطلقت، اليوم، الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات حول تطورات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأكد الدكتور سيف الظاهري، المتحدث الرسمي من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات، أهمية الالتزام بدليل الإجراءات الاحترازية والوقائية للأنشطة المختلفة في مواجهة جائحة كوفيد 19، مع قرب موعد المناسبات الوطنية، ومشاركتنا لاحتفالات العالم برأس السنة الميلادية وميلاد السيد المسيح عليه السلام.

وقال الظاهري: "تتضمن الإرشادات وجوب إقامة الحفلات الموسيقية بعد موافقة الجهات المختصة مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية، إضافة إلى إلغاء الاحتفالات في مقر العمل والاقتصار على تعليق الأعلام وتركيب اللافتات، ومنع التجمعات العشوائية أثناء مشاهدة العروض مثل الألعاب النارية".

وأضاف: "يتضمن الدليل مجموعة من الضوابط التي تندرج ضمن 5 محاور أساسية تشمل الصحة العامة، التباعد الجسدي، اللوائح والسياسات، التكنولوجيا الرقمية، والتعقيم والتنظيف".

وشدد على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامات وتوفير أجهزة الفحص الحراري عند مداخل المرافق العامة والالتزام بالنظافة الشخصية، وتدريب العاملين في الأماكن الترفيهية على إرشادات الصحة والسلامة وتطبيق الإجراءات الوقائية عند استلام الأطعمة والمأكولات.

ولفت إلى أهمية الحفاظ على مسافة مترين بين الأشخاص ومنع إقامة الحفلات والتجمعات الخاصة، وتوفير أماكن للعزل الصحي، إضافة إلى توفير ملصقات الدخول والخروج في جميع المرافق.

وفي محور اللوائح والسياسات، أكد ضرورة التزام الجميع بالإرشادات الموجودة من أجل السلامة وعدم السماح بإقامة المسيرات، ومنع تداول المأكولات وتوزيع الهدايا وعدم تبادل المستلزمات الشخصية الخاصة بالاحتفال مع تحديد موظف لمراقبة وتتبع تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأشار إلى أن محور التكنولوجيا الرقمية في الدليل يركز على تفعيل برامج الاحتفال عن بعد وتشجيع الحجز الالكتروني للفعاليات المعتمدة، وتقييد ساعات المشاركة في الحدث من 3 إلى 4 ساعات فقط.

وتحدث عن محور التنظيف والتعقيم على التنظيف والتعقيم الدوري المستمر لكل المرافق العامة.

وأوضح أنه منذ الإعلان عن فتح الحدود البرية بين دولة الإمارات وسلطنة عمان الشقيقة، وصلت استفسارات عديدة عن آلية دخول مواطني السلطنة إلى الدولة عبر المنافذ البرية، لافتاً إلى أنه يجب على الشخص القادم من سلطنة عمان إبراز نتيجة فحص PCR سلبية عند المنافذ البرية.

وشدد على ضرورة إجراء الفحص في المختبرات المعتمدة لدى السلطنة، كما يجب ألَّا تتجاوز مدة صلاحية الفحص 48 ساعة من تاريخ إجرائه.

وقال الظاهري إن وزارة الصحة ووقاية المجتمع تقوم مشكورة بتزويد الهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة بقائمة المختبرات المعتمدة في سلطنة عمان، مضيفاً أنه سيتم إجراء الفحص اللازم الفوري في المنفذ البري، وفي حالة النتيجة إيجابية، سيتم إجراء فحص PCR وإرجاع الشخص إلى السلطنة لحين ظهور النتيجة السلبية.

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