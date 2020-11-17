شرطة دبي تنظم الجمعة والسبت مسابقة «التقاط العلم»

المصدر: دبي - البيان

تنطلق يوما الجمعة والسبت المقبلين مسابقة «التقاط العلم» والتي تنظمها الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي للسنة الثالثة على التوالي.

وذلك بهدف إشراك المحترفين في مجال تقنية المعلومات والهواة في مجالات العلوم والتكنولوجيا، في تحدٍ يسهم في تسليط الضوء على مهارات وقدرات المشاركين في التصدي للهجمات والجرائم الإلكترونية من خلال استخدام أحدث التكنولوجيا، لتتيح الفرصة لهم لخوض التحديات ضمن أجواء من المنافسة.

وأوضحت اللجنة التنظيمية للمسابقة في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية أن آخر موعد للتسجيل في المسابقة التي ترعاها شركة «تريند مايكرو - في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» سيكون اليوم، من خلال الموقع الإلكتروني https://dp.ctf.ae، وسيحصل الفائزون بالمراكز الـ3 الأولى على جوائز مادية وعينية قيمة، وسيتاح لأول مرة عبر الرابط الإلكتروني score.ctf.ae متابعة مستوى التنافس في المسابقة من خلال استعراض مباشر وحي للنقاط التي يحصدها المتنافسون خلال يومي المسابقة.

وأكد العميد جمال سالم الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي «أن هذه المسابقة تحظى باهتمام ومتابعة من معالي الفريق عبدالله خليفة المري، الذي يؤكد ويوجه بشكل دائم ومستمر بالاهتمام بمثل هذه الأنشطة والمسابقات التي من شأنها أن تجذب الشباب وجيل المستقبل لمجالات مهمة في الحياة مثل العلوم والتكنولوجيا والابتكار وتقنية المعلومات وغيرها من التخصصات التي ترسم ملامح المستقبل، وتواكب التطورات والتسارع العالمي في مجال العلوم والمعرفة الإلكترونية، والذكاء الاصطناعي»

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