محمد بن زايد يهنئ سلطان عمان باليوم الوطني

المصدر: البيان الإلكتروني

هنَّأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان الشقيقة، بمناسبة اليوم الوطني الـ50 المجيد، متمنياً للسلطنة دوام الاستقرار والأمان.

وقال سموه، اليوم، خلال تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر": "أهنئ أخي السلطان هیثم وشعب عمان الشقیق بالیوم الوطني الـ50، بین شعبي الإمارات وعمان وشائج عمیقة من الأخوة والمحبة، وعلاقات راسخة نسجتها حكمة القیادة منذ عهد الشیخ زاید والسلطان قابوس رحمهما الله، نتمنى للسلطنة دوام الاستقرار والأمان، وكل عام وأهلنا فيها في عزة ورخاء".

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