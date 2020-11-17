حملة في الشارقة لإزالة قوارب الصيد المهملة على شاطئي الخان والممزر

المصدر: الشارقة – البيان

نفذت بلدية مدينة الشارقة حملة واسعة لرصد كافة مشوّهات المظهر العام على شاطئي الخان والممزر وإزالة كافة القوارب المهملة استكمالاً لجهودها في رصد كافة السلوكيات السلبية، وذلك تنفيذاً لرؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بتعزيز المظهر الجمالي للإمارة الباسمة وتوفير البيئة المثالية للقاطنين والزوار.

وأكد ثابت الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة أن البلدية تولي المظهر الجمالي للإمارة اهتماماً كبيراً اتساقاً مع رؤى صاحب السمو حاكم الشارقة، وتوفير البيئة المثالية التي تتميز بها إمارة الشارقة حيث الأجواء العائلية الجميلة التي تُسعد كل من يقطن فيها، وكذلك توفير أرقى وأفضل الخدمات لهم، لذا تستمر البلدية بحملاتها المختلفة لرصد جميع المشوهات والسلوكيات السلبية وتوعية أصحابها قبل اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

مهملة

وأوضح الطريفي أن البلدية قامت خلال الحملة إزالة القوارب المهملة على الشاطئ والتي تركها أصحابها وقاموا بتحويلها لمخازن لأدوات الصيد وغيرها من الأشياء الأخرى التي تسبب تشويهاً للمظهر الحضاري كمعدات وأدوات ومستلزمات الصيد، بعد أن تم إشعار أصحابها بإزالتها، مشيراً إلى أن البلدية ستواصل حملاتها لرصد كل السلوكيات السلبية وإزالة مشوّهات المظهر العام واتخاذ اللازم حيالها.

تنسيق

من جانبه أوضح خالد بن فلاح السويدي مساعد المدير العام لقطاع خدمة المتعاملين أن البلدية تنسق مع الجهات المعنية لإزالة القوارب الموجودة داخل البحر والمشوهة للمظهر العام، كما قامت فرق التفتيش البلدي بإزالة كافة المشوهات الموجودة على شاطئي الخان والممزر، حيث تولي البلدية اهتماماً كبيراً بإزالة كل مشوهات المظهر العام كافة، وخصوصاً القوارب المهملة والقوارب التي تم تحويلها إلى مستودعات أو أماكن للسكن، كما تحرص على الحد من وجود القوارب في المناطق السكنية أو أمام المنازل، وإيقافها داخل الشبك الخاص بها أو داخل البحر.

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