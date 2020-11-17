قرقاش يلتقي مستشار وزارة الخارجية الأمريكية

المصدر: وام

التقى معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم، أولريش بريشبول، مستشار وزارة الخارجية الأمريكية، وتطرقت المحادثات إلى العلاقات الثنائية المتميزة بين الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وملفات التعاون بين البلدين.

وتضمنت المحادثات بين معالي الدكتور أنور قرقاش وأولريش بريشبول سبل تعميق علاقات التعاون الثنائي، وآفاق تعزيز الشراكات الحيوية في مختلف المجالات، إضافة إلى ملفات سياسية ذات اهتمام مشترك وأحدث المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وبحث معاليه مع بريشبول أوجه توطيد الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وأثنى معاليه في هذا الصدد على إطلاق الحوار الاستراتيجي بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية أخيراً الذي سيسهم في تعزيز وتطوير العلاقات.

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