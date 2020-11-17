المؤتمر السنوي الرابع لشعبة الأمراض الجلدية ينطلق الخميس

المصدر: وام

تنطلق في دبي الخميس المقبل فعاليات المؤتمر السنوي الرابع لشعبة الأمراض الجلدية بجمعية الإمارات الطبية الذي يبحث آخر المستجدات والبحوث العلمية في طب الأمراض الجلدية والليزر وطب التجميل ومدى تأثير فيروس "كورونا " على هذه الأمراض.

يشارك في المؤتمر- الذي يستمر ثلاثة أيام بفندق "انتركونتيننتال فستيفال سيتي" أكثر من مائتي شخصية طبية من الإمارات ومصر ولبنان والولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا والهند وغيرها من الدول.

وقال الدكتور أنور الحمادي رئيس شعبة الأمراض الجلدية رئيس المؤتمر إن الهدف من المؤتمر توفير منتدى علمي عالمي وتعزيز التعليم الطبي المستمر والتعلم الحديث في مجال الطب والجراحة والتجميل والعلاج بالليزر من خلال المحاضرات والندوات المبتكرة.

وذكر أن المؤتمر سيشهد هذا العام إطلاق أدوية جديدة ومبتكرة فيما يخص الأمراض الجلدية وخاصة بعد أن أصبح منصة للشركات المصنعة لطرح أحدث منتجاتها الطبية في دولة الإمارات التي تعتبر بوابة للوصول إلى الأسواق الأخرى.

وأوضح الدكتور الحمادي أن حضور ومشاركة معظم جمعيات الأمراض الجلدية في المؤتمر يعتبر دافعا قويا لكافة شركات الأدوية لطرح أحدث المنتجات والأجهزة الطبية المتعلقة بالأمراض الجلدية.

ولفت إلى أنه سيتم خلال المؤتمر الإعلان عن أحدث المستجدات العالمية في علاجات الأمراض الجلدية والتي تهم أطباء الأمراض الجلدية والتجميل خاصة في ظل الإقبال المتزايد على هذا النوع من العلاجات إضافة لطرح علاجات جديدة سيتم الإعلان عنها لأول مرة في المنطقة خلال المؤتمر.

وأكد الدكتور الحمادي أن إقامة مثل هذه المؤتمرات تشكل فرصة للأطباء والعاملين بالقطاعات الصحية كافة، لتبادل الخبرات والاطلاع على أحدث ما توصل إليه العلماء في هذا المجال، وهذا ما تسعى إليه وزارة الصحة ووقاية المجتمع والمؤسسات الصحية في الدولة.

ويناقش المؤتمر آخر مستجدات طب الأمراض الجلدية وطب التجميل ومقاومة الشيخوخة وسيتم خلاله عقد ورش عمل علمية متنوعة وبرامج علمية متوازية على أيدي أمهر الكفاءات والخبرات في العالم من الأطباء ذوي الاختصاص لعرض آخر التقنيات وأحدث ما توصل له العلم البشري في مجال علاجات الأمراض الجلدية وطب التجميل برعاية من الشركات العالمية والمحلية الرائدة في هذا المجال.

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