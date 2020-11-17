«صحة أبوظبي» تمنح الترخيص قسم الطوارئ لمدينة الشيخ شخبوط الطبية ومستشفى برجيل

المصدر: البيان الإلكتروني

منحت دائرة الصحة – أبوظبي ترخيص قسم الطوارئ لمدينة الشيخ شخبوط الطبية ومستشفى برجيل، بعد استيفائهما للمتطلبات التي وضعتها لأقسام الطوارئ في منشآت الرعاية الصحية. المستشفيان يضمان أطباء مؤهلين في رعاية الطوارئ وأخصائيين للإنعاش والجراحة والرعاية الحثيثة بشكل يومي وعلى مدار الساعة.

وتشكل التراخيص جزءاً من استراتيجية دائرة الصحة، التي تعمل بشكل وثيق مع المنشآت الصحية الحكومية والخاصة، بهدف الارتقاء بتجربة المرضى وتحسين وصولهم لخدمات رعاية الطوارئ، بما يلبي احتياجاتهم وفق أعلى معايير الجودة والسلامة.

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