«نافورة الفضاء» تحاكي انطلاقة مسبار الأمل التاريخية

المصدر: دبي - فاتن صبح

أطلق خمسة مصممين إماراتيين العنان لخيالهم بابتكار أطلقوا عليه اسم «نافورة الفضاء»، احتفاءً بالإنجاز التاريخي الذي حققته الإمارات برحلتها لسبر كوكب المريخ، إذ استلهموا فكرة النافورة من مسبار الأمل الذي أطلق في يوليو الماضي.

يحاكي التصميم الصاروخ الياباني الذي أطلق المركبة الفضائية في المدار لرحلة تمتد 200 يوم نحو الكوكب الأحمر. ويأمل الفريق، وفق ما نقله موقع «سبايس فاونتن» أن يجذب التصميم اهتمام المطورين ويخلق علامة ثقافية مميزة في الإمارات بأن يصبح معلماً حقيقياً على أرض الواقع، ويرتفع الهيكل الرئيسي للتصميم بطول 30 متراً مع لمسةٍ تحاكي حركة الماء في الأسفل بشكل يشبه البخار المتصاعد من المحركات.



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