محمد بن راشد يصدر لائحة قانون تنظيم مزاولة الطب البشري

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قرار مجلس الوزراء رقم 67 لسنة 2020 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2019، بشأن تنظيم مزاولة مهنة الطب البشري، الذي نشر بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية. وبحسب القرار يتعين على طالب الترخيص استيفاء الشروط والمتطلبات الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2017، والحصول على ترخيص أو ما يعادله لمزاولة المهنة من الدول أو الدولة التي كان يعمل بها قبل تقديم الطلب.

وينشأ في وزارة الصحة سجل وطني تدوّن فيه بيانات الأطباء المرخص لهم بمزاولة المهنة في الدولة، كما نص القرار على الحالات التي يُلغى فيها ترخيص مزاول المهنة. وأصدر سموه كذلك قرار مجلس الوزراء رقم 69 لسنة 2020 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2018، بشأن المراكز الخاصة بتحفيظ القرآن الكريم.

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