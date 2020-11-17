خليفة يصدر قانوناً بإنشاء جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية

المصدر: أبوظبي ــ البيان

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، قانوناً بإنشاء جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية. تهدف الجامعة إلى دعم مسيرة التنمية والتطوير والبحث العلمي عن طريق طرح برامج أكاديمية في الدراسات والعلوم الاجتماعية والإنسانية والفلسفية، لنيل درجة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه وذلك وفق التشريعات السارية في الدولة.

ويحق للجامعة في سبيل تحقيق هدفها توثيق الروابط الثقافية والعلمية من خلال إبرام اتفاقيات التعاون والتبادل العلمي مع المؤسسات الأكاديمية والعلمية المتميزة داخل الدولة وخارجها.

وأصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، قراراً بتشكيل مجلس أمناء الجامعة برئاسة معالي الدكتور حمدان مسلم المزروعي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز