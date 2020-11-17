«جمارك جبل علي» ينجز 1.8 مليون معاملة في 10 أشهر

المصدر: (دبي - البيان)

بلغ عدد المعاملات الجمركية المنجزة في مركز «جمارك جبل علي وتيكوم» خلال 10 أشهر من يناير وحتى أكتوبر الماضي نحو 1.818 مليون معاملة جمركية وبلغ عدد عمليات التفتيش المنجزة في المركز خلال هذه الفترة نحو 149.3 ألف عملية تفتيش كما نفذ المركز 122 ضبطية شملت مختلف فئات البضائع المحظورة.

وزار جمعة الغيث المدير العام لجمارك دبي مُكلف والمدير التنفيذي لقطاع التطوير الجمركي، مركز جمارك جبل علي وتيكوم التابع لإدارة المراكز الجمركية البحرية، بحضور فريق القيادة في الدائرة. وأوضح أن التعامل مع تحديات الجائحة أكسب المفتشين والموظفين الجمركيين خبرات جديدة ستعمل الدائرة على الاستفادة منها في جهود التطوير المستقبلي.

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